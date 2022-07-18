Gül Masalı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gül Masalı 5. bölüm fragmanı izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gül Masalı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gül Masalı dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı 5. Fragmanı nasıl izlenir! Gül Masalı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.

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