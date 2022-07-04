Gül Masalı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Gül Masalı 4. bölüm fragmanı izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gül Masalı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gül Masalı dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı 4. Fragmanı nasıl izlenir! Gül Masalı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Annesinden kalan evle ilgili Toprak'ın planlarını öğrenen Gonca, onun eve sahip olmak için kendisine yakın davrandığını düşünür. Sonrasında Toprak'ı Ece'yle birlikte görünce de Isparta'da kalıp, yeni bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybeder. Toprak, yanlış anlaşılmayı düzeltip Gonca'ya asıl niyetini gösterebilmek için, miras kalan evde büyük bir değişim başlatır. Tahir, Gonca gerçek babasını öğrenmeden önce, kızıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşarken, onlara yetişen Toprak'ın kararlı tavrı Gonca'yı yoldan geri çevirir. Ev ve araziler için Atabeyler'den aldığı teklifler ve annesinin geçmişiyle ilgili duyduğu imalar kafasını allak bullak etmişken, eve ait eşyaların saklı durduğu depoda bulduğu şeyler, Gonca'yı kendisiyle ilgili gerçeklerden bile şüphe eder hale getirir. Gonca'nın gidişiyle, geçmişin sırlarından kurtulduklarını düşünen Halil ve Canan, o gece Gonca'nın konağa gelişiyle büyük bir şok yaşarlar. Gülümser'in kızı, şüphelerinden kurtulmaya kararlıdır.