Gül Masalı 4. Bölüm Fragmanı | "Senin yanındayken..." - Haberler

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Gül Masalı 4. Bölüm Fragmanı | "Senin yanındayken..."

DailyMotion.com - TV
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Gül Masalı 4. Bölüm Fragmanı | "Senin yanındayken her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi..."Gül Masalı 2.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/kmCI7VsnGYU#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin)

Gül Masalı 4. Bölüm Fragmanı | "Senin yanındayken her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi..."

Gül Masalı 2.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/kmCI7VsnGYU

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.com/gulmasaliatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

DailyMotion.com / TV

Gülper Özdemir Gonca Aydın Gül Masalı Köroğlu TV Haberler

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