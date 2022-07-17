Gül Masalı 4. bölüm canlı izle! Gül Masalı 4. bölüm izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Gül Masalı son bölümde neler oldu?

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar. Peki, Gül Masalı 4. bölüm yayınlandı! Gül Masalı 4. bölüm izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Gül Masalı son bölümde neler oldu? Gül Masalı 4. bölüm canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinden kalan evle ilgili Toprak'ın planlarını öğrenen Gonca, onun eve sahip olmak için kendisine yakın davrandığını düşünür. Sonrasında Toprak'ı Ece'yle birlikte görünce de Isparta'da kalıp, yeni bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybeder. Toprak, yanlış anlaşılmayı düzeltip Gonca'ya asıl niyetini gösterebilmek için, miras kalan evde büyük bir değişim başlatır. Tahir, Gonca gerçek babasını öğrenmeden önce, kızıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşarken, onlara yetişen Toprak'ın kararlı tavrı Gonca'yı yoldan geri çevirir. Ev ve araziler için Atabeyler'den aldığı teklifler ve annesinin geçmişiyle ilgili duyduğu imalar kafasını allak bullak etmişken, eve ait eşyaların saklı durduğu depoda bulduğu şeyler, Gonca'yı kendisiyle ilgili gerçeklerden bile şüphe eder hale getirir. Gonca'nın gidişiyle, geçmişin sırlarından kurtulduklarını düşünen Halil ve Canan, o gece Gonca'nın konağa gelişiyle büyük bir şok yaşarlar. Gülümser'in kızı, şüphelerinden kurtulmaya kararlıdır.

GÜL MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.

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