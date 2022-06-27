Gül Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Gül Masalı 3. bölüm fragmanı izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gül Masalı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gül Masalı dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı 3. Fragmanı nasıl izlenir! Gül Masalı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır. Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.

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