Gül Masalı 3. Bölüm Fragmanı | "Benim yerim neresi?"
DailyMotion.com - TV
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Gül Masalı her pazar 20: 00 de atv'de.
Gül Masalı her pazar 20: 00 de atv'de.
Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)
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