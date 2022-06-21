Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?

GÜL MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı.

GÜL MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her aşk mevsimini bekler

İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır. Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.

GÜL MASALI OYUNCU KADROSU

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan Atabey

Arif Pişkin : Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep

Suat Sungur : Aşk Doktoru

Sait Genay

Yağmur Başkurt : Nurbanu

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker : Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

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