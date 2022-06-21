Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Gül Masalı bugün 1. bölümüyle ekranlara geldi. 1. bölümünün ardından izleyiciler Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...
Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?
Dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı.
GÜL MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her aşk mevsimini bekler
İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır. Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan Atabey
Arif Pişkin : Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep
Suat Sungur : Aşk Doktoru
Sait Genay
Yağmur Başkurt : Nurbanu
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker : Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet