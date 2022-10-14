Gül Masalı 17. Bölüm Final Fragmanı | "Sevdiğin insanı sakın kaybetme"
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#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Gül Masalı 17. Bölüm Final Fragmanı | "Sevdiğin insanı sakın kaybetme" Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin,...
#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.
Gül Masalı 17. Bölüm Final Fragmanı | "Sevdiğin insanı sakın kaybetme" Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu
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