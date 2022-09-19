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Gül Masalı 13. Bölüm 2. Fragman | Kalbim çok acıyor...

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#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Gül Masalı 13. Bölüm Fragmanı | "Yeniden deneyelim mi, ne dersin?

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Gül Masalı 13. Bölüm Fragmanı | "Yeniden deneyelim mi, ne dersin?"

Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

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Kaynak: DailyMotion.com / TV

Gülper Özdemir Gonca Aydın Gül Masalı Youtube TV Haberler

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