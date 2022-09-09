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Gül Masalı 12. Bölüm Fragmanı | "Ben artık hayatında yokum!" @atv

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#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'deGül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gulGül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatvGül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatvGül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.com/gulmasaliatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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