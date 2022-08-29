Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?

GÜL MASALI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 10. bölümün ardından 11. yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

GÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÜL MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sırrı'ya ne yaptınız?"

Hislerine yenilen ve kendini Gonca'dan uzak tutmayı başaramayan Toprak çaresizdir. Tüm bildiklerini anlatarak, her şeyi Gonca zarar görmesin diye yaptığını söyler. Gonca ise büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir ve bir daha Toprak'ı görmek istememektedir. Derin bir pişmanlık ve acı içinde kıvranan Toprak hatasını telafi etmek için bir şey yapmak zorundadır artık. Adnan Fuat'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Gül tarlasında yarım kalan işini bitirmek için harekete geçer. Doğum günü yaklaşan Halil'e muhteşem bir hediye hazırlamaktadır. Gonca gerçekleri ortaya çıkarmak için Sırrı'yı görmeye obaya gider. Ancak Sırrı uzun süredir ortalarda yoktur. Onu bulmaya kararlı olan Gonca tehlikeli bir yolculuğa atılır. Zaman hızla ilerlerken Toprak'tan gelecek yardım teklifini kabul etmek zorunda kalır. Gonca ve Toprak, Sırrı'yı bulabilecek midir? Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir? Yeniden kazıya başlayan Fuat beklediği sonucu elde edebilecek midir? İyice köşeye sıkışan Rıfat kurtulmak için bu sefer hangi hamleyi yapacaktır?

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Toprak için zor karar

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

GÜL MASALI OYUNCU KADROSU

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan Atabey

Arif Pişkin : Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep

Suat Sungur : Aşk Doktoru

Sait Genay

Yağmur Başkurt : Nurbanu

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker : Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet