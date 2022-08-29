Gül Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Gül Masalı bugün 10. bölümüyle ekranlara geldi. 10. bölümünün ardından izleyiciler Gül Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...
Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?
Dizinin 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 10. bölümün ardından 11. yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
GÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Sırrı'ya ne yaptınız?"
Hislerine yenilen ve kendini Gonca'dan uzak tutmayı başaramayan Toprak çaresizdir. Tüm bildiklerini anlatarak, her şeyi Gonca zarar görmesin diye yaptığını söyler. Gonca ise büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir ve bir daha Toprak'ı görmek istememektedir. Derin bir pişmanlık ve acı içinde kıvranan Toprak hatasını telafi etmek için bir şey yapmak zorundadır artık. Adnan Fuat'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Gül tarlasında yarım kalan işini bitirmek için harekete geçer. Doğum günü yaklaşan Halil'e muhteşem bir hediye hazırlamaktadır. Gonca gerçekleri ortaya çıkarmak için Sırrı'yı görmeye obaya gider. Ancak Sırrı uzun süredir ortalarda yoktur. Onu bulmaya kararlı olan Gonca tehlikeli bir yolculuğa atılır. Zaman hızla ilerlerken Toprak'tan gelecek yardım teklifini kabul etmek zorunda kalır. Gonca ve Toprak, Sırrı'yı bulabilecek midir? Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir? Yeniden kazıya başlayan Fuat beklediği sonucu elde edebilecek midir? İyice köşeye sıkışan Rıfat kurtulmak için bu sefer hangi hamleyi yapacaktır?
Toprak için zor karar
Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan Atabey
Arif Pişkin : Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep
Suat Sungur : Aşk Doktoru
Sait Genay
Yağmur Başkurt : Nurbanu
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker : Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet