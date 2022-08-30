Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı | "Ben sana hala..."
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#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de
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Kaynak: DailyMotion.com / TV