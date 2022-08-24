Gül Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Gül Masalı 10. bölüm fragmanı izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gül Masalı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gül Masalı 10. fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Gül Masalı 10. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gül Masalı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gül Masalı dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı 10. Fragmanı nasıl izlenir! Gül Masalı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?