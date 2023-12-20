TikTok platformunda tanınan Laz Kızı lakaplı Gül Hatun müstehcen görüntüleriyle gündeme geliyordu. Laz Kızı kimdir ve evli mi soruları araştırılırken Gül Hatun kaç yıl ceza aldığı belli oldu. Peki, Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi?

Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldığı araştırılıyor. Laz Kızı kaç yaşında, evli mi merak edilirken Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan ceza istendi. Peki, Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi?

GÜL HATUN (LAZ KIZI) KAÇ YIL CEZA ALDI?

TikTok platformunda yaptığı yarı çıplak canlı yayınla dikkatleri üzerine çeken ve 160 bin lira para kazandığı iddia edilen "Laz kızı" kullanıcı adlı Gül Hatun, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Ancak sonrasında serbest bırakılan Hatun, şimdi müstehcenlik suçundan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

LAZ KIZI OLAYI NEDİR?

Tiktok'ta bir kadının göğüslerini açarak yayınlar yapması sonrasında ekipler harekete geçmiş ve yapılan araştırmalarda görüntülerdeki kişinin Gül Hatun olduğu tespit edilmişti. Gül Hatun 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.