Gül Beyaz Gül şarkısı sözleri! Zeynep Bastık-Gül Beyaz Gül sözleri!

Gül Beyaz Gül sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Zeynep Bastık Gül Beyaz Gül isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zeynep Bastık'ın Sevdanın Gül Beyaz Gül şarkısının sözleri ne? İşte, Gül Beyaz Gül şarkı sözleri!

Gül Beyaz Gül sözleri! Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Zeynep Bastık Gül Beyaz Gül isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zeynep Bastık'ın Sevdanın Gül Beyaz Gül şarkısının sözleri ne? İşte, Gül Beyaz Gül şarkı sözleri haberimizde...

GÜL BEYAZ GÜL SÖZLERİ

Sen susunca karışır içim

Tükenir aşkım sensiz gül

Sen açınca çözülür içim

Yaşarım aşkı seninle gül

Bahar dallarına ayaz vurunca

Boynun bükülüp yas olunca

Sen bir güldün ben bir gonca

Nasıl büyürüm sensiz olunca

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen susunca karışır içim

Tükenir aşkım sensiz gül

Sen açınca çözülür içim

Yaşarım aşkı seninle gül

Bahar dallarına ayaz vurunca

Boynun bükülüp yas olunca

Sen bir güldün ben bir gonca

Nasıl büyürüm sensiz olunca

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Yerini al yüreğimi de yerini al

Gül beyaz gül yanımda kal

Sevgimi al sakla koynunda

Dokunmasın kimse ona

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım