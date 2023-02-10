Gül Beyaz Gül şarkısı sözleri! Zeynep Bastık-Gül Beyaz Gül sözleri!
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Gül Beyaz Gül sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Zeynep Bastık Gül Beyaz Gül isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zeynep Bastık'ın Sevdanın Gül Beyaz Gül şarkısının sözleri ne? İşte, Gül Beyaz Gül şarkı sözleri!
Gül Beyaz Gül sözleri! Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Zeynep Bastık Gül Beyaz Gül isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zeynep Bastık'ın Sevdanın Gül Beyaz Gül şarkısının sözleri ne? İşte, Gül Beyaz Gül şarkı sözleri haberimizde...
GÜL BEYAZ GÜL SÖZLERİ
Sen susunca karışır içim
Tükenir aşkım sensiz gül
Sen açınca çözülür içim
Yaşarım aşkı seninle gül
Bahar dallarına ayaz vurunca
Boynun bükülüp yas olunca
Sen bir güldün ben bir gonca
Nasıl büyürüm sensiz olunca
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen susunca karışır içim
Tükenir aşkım sensiz gül
Sen açınca çözülür içim
Yaşarım aşkı seninle gül
Bahar dallarına ayaz vurunca
Boynun bükülüp yas olunca
Sen bir güldün ben bir gonca
Nasıl büyürüm sensiz olunca
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Yerini al yüreğimi de yerini al
Gül beyaz gül yanımda kal
Sevgimi al sakla koynunda
Dokunmasın kimse ona
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım