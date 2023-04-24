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Guimaraes - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Guimaraes - Sporting maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Guimaraes - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Guimaraes - Sporting maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Bugün Portekiz Liga NOS maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Guimaraes - Sporting karşılaşması oldu. Peki, Guimaraes - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Guimaraes - Sporting maçı nerede oynanıyor? Guimaraes - Sporting maçı şifresiz mi? Guimaraes - Sporting maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

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Guimaraes - Sporting maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Guimaraes - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Guimaraes - Sporting maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Guimaraes - Sporting Portekiz Liga NOS maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 22:15'de başlayacak.

Guimaraes - Sporting maçını Bilyoner TV ve Smart Spor üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Guimaraes'da, Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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