Kurtarışlarıyla Dünya Kupası'nın efsane kalecilerinden kabul edilen Guillermo Ochoa kimdir merak ediliyor. Birçok kurtarışıyla hafızalarda kalan Meksika'nın 1 numaralı kalecisi Ochoa kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...

Meksika'nın en iyi kalecisi kabul edilen Guillermo Ochoa kimdir merak ediliyor. Peki, Guillermo Ochoa kimdir? Kaleci Ochoa kimdir, hangi takımda oynuyor? Kaleci Ochoa kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Ayrıntılar sizlerle...

KALECİ OCHOA KİMDİR?

Francisco Guillermo Ochoa Magaña (d. 13 Temmuz 1985, Guadalajara), Meksikalı kaleci. CF América ve Meksika millî takımının formasını giymektedir.

FIFA 08 ve FIFA 09 oyunlarının Kuzey Amerika kapağında yer almıştır.

Kulüp kariyeri

Club América

Ochoa, 2004'ten beri formasını giydiği CF América'daki ilk maçını 2004 Clausura Turnuvası'nda Monterrey'e karşı oynadı. O maçta sakatlanan tecrübeli kaleci Adolfo Ríos'un yerine oynamıştı.

2004 Apertura öncesi Ríos emekli oldu. Artık 1. kalecinin Ochoa olacağı düşünülüyordu, ancak o zamanki América teknik direktörü Oscar Ruggeri, Sebastien Saja'yı transfer etti.

Ruggeri kararlarıyla takımda tartışmalara sebep olunca, Ruggeri kovuldu ve yerine Mario Carrillo getirildi. Carrillo, Ochoa'ya ilk 11'de şans vermeye başladı.

Ochoa, Mario Carrillo yönetiminde 2005 Clausura sezoununda CF América'yla ilk şampiyonluğunu yaşadı.

2007 yılında Ochoa'nın Edwin van der Sar'ın yerine Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi. Hatta İngiliz The Daily Telegraph gazetesi M. United'ın Ochoa için 7,5 milyon £ bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Ancak transfer gerçekleşmedi.

2008 yılına formda başlayarak takımının InterLiga Turnuvası'nı kazanmasına yardım etti. Aynı yıl Dünya Karması'nın Irak ile yapacağı yardım maçı için Dünya Karması kadrosuna alındı.

2011 yazında América ile sözleşmesi sona ermiştir ve Ajaccio'yla anlaşmıştır.

AC Ajaccio

Ochoa, 4 Temmuz 2011 tarihinde Ligue 1 takımlarından AC Ajaccio ile 3 yıllık kontrat imzalamıştır. Korsika ekibi Ochoa için bir transfer bedeli ödememiştir.

Malaga CF

Ochoa. FİFA 2014 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekmiştir. Uzun süren transfer görüşmelerinden sonra Málaga'nın teklifini kabul eden Ochoa 8 milyon € karşılığında La Liga'ya transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

Meksika U-23

Ochoa, Meksika U-23 takımında 6 maç oynamıştır.

Meksika millî takımı

Ochoa, daha 20 yaşındayken o zamanki Meksika millî takımı teknik direktörü Ricardo Lavolpe tarafından Meksika millî takımının 23 kişilik 2006 FIFA Dünya Kupası kadrosuna 3. kaleci olarak çağrıldı. Ochoa ondan sonra Meksika'nın 2007 CONCACAF Altın Kupa, 2007 Copa América ve 2009 CONCACAF Altın Kupa kadrolarında yer aldı. Ochoa Meksika'nın 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Ochoa'nın 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'nın 1. kalecisi olması bekleniyordu, ancak Javier Aguirre Ochoa'yı yaptığı bazı büyük hatalar sonucunda Oscar Perez'in yedeği yaptı.

Meksika'nın 2011 CONCACAF Altın Kupa kadrosunda da yer aldı. Yapılan doping testi pozitif çıkınca, diğer doping testi pozitif çıkan futbolcular Rodríguez, Naelson, Bermúdez ve Dueñas ile birlikte Meksika'nın 2011 CONCACAF Altın Kupa kadrosundan çıkarılmıştır. Bu futbolcularda Clenbuterol adlı bir madde bulunmuştur. Ancak Meksika Futbol Federasyonu bu futbolculara bir ceza vermemiştir ve beş futbolcu yeniden millî takımda oynama hakkı elde etmiştir.

FİFA 2014 FIFA Dünya Kupası'nda çok iyi maçlar çıkarmış, Brezilya-Meksika maçında maçın adamı seçilmiştir.

Turnuvanın en iyi kalecilerinden olmuştur.

Başarıları

Kulüp

Club América

Meksika Ligi (1): 2005 Clausura

Campeón de Campeones (1): 2005

CONCACAF Şampiyonlar Ligi (1): 2006

InterLiga (1): 2008

Uluslararası

Meksika millî takımı

CONCACAF Altın Kupa (4): 2009, 2011, 2015, 2019

Kişisel

CONCACAF Altın Kupa - Turnuvanın Takımı: 2009

IFFHS - En İyi Meksikalı Kaleci: 2000-2010