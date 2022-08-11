Guillermo Cuadra Fernandez kimdir? Konyaspor - Vaduz maçının hakemi kimdir? Guillermo Cuadra Fernandez kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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GUİLLERMO CUADRA FERNANDEZ KİMDİR?

Guillermo Cuadra Fernández (d. 25 Nisan 1984), La Liga'da görev yapan İspanyol futbol hakemidir. 2020'den beri FIFA hakemi ve UEFA ikinci kategori hakemi olarak sıralanıyor.

Cuadra Fernández 2013'te Segunda División B'de, 2015'te Segunda División'da ve 2018'de La Liga'da göreve başladı. Hakem olarak ilk La Liga maçı 17 Ağustos 2018'de Girona ve Valladolid arasındaydı. 2020 yılında FIFA hakem listesine alındı. İlk UEFA kulüp müsabaka maçını 17 Eylül 2020'de, 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda İsveç kulübü IFK Göteborg ile Danimarka kulübü Kopenhag arasında bir toplantıda görevlendirdi.

2021'de Cuadra Fernández, Macaristan ve Slovenya'da yapılacak 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası için COVID-19 testi pozitif çıkan hemşehri Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yerine hakem olarak seçildi. 23 Nisan 2021'de FIFA tarafından Japonya'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda futbol turnuvaları için video yardımcı hakem olarak seçildi.

Cuadra Fernández, Madrid'in bir yerlisi ve aynı zamanda İngilizce ve beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştı.