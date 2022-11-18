Guidetti ile yollar neden ayrıldı? Görüşmenin detayları!

Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı duyurdu. Peki, Guidetti ile yollar neden ayrıldı? Detaylar ne zaman belli olacak?

Son Dakika: Bir dönem sona erdi! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

Guidetti ile yollar neden ayrıldı? Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı duyurdu. Peki, Guidetti ile yollar neden ayrıldı? Detaylar ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GUİDETTİ İLE YOLLAR AYRILDI MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.

GUİDETTİ İLE YOLLAR NEDEN AYRILDI?

Ayrıca, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.