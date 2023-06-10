Güdül Belediyesi Kirmir Çayı yatağındaki düzenleme çalışmasını tamamladı
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları'nın önünden geçen Kirmir Çayı yatağında düzenleme yaptıklarını belirtti. Yalçın, ziyaretçilerin mağdur olmaması adına mevcut alanı genişletme çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları'nın önünden geçen Kirmir Çayı yatağında düzenleme yaptıklarını belirtti.
Yalçın, yaptığı açıklamada, İnönü Mağaraları'nın Kirmir Çayı'nın karşı yakasında bulunduğunu, çayı kuşbakışı izlemeye imkan veren mağaralarda geçmiş dönem medeniyetlerin ayak izlerinin yer aldığını anlattı.
İnönü Mağaraları önünden geçen Kirmir Çayı yatağındaki düzenleme çalışmasını tamamladıklarına işaret eden Yalçın, "Şimdi bölgeye gelen ziyaretçilerin özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluktan dolayı yer bulamamaları sorununu çözeceğiz. Ziyaretçilerin mağdur olmaması adına mevcut alanı genişletme çalışmalarına başladık." ifadesini kullandı.
Yalçın, ziyaretçilerin doldurulan bölgede paçalarını sıvayıp rahatlıkla Kirmir Çayı'nda gezebileceğini kaydetti.
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