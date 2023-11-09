Güdül Belediyesi, Kirmir Çayı'nda ıslah çalışması başlattı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları'nın önünden geçen Kirmir Çayı yatağında ıslah çalışmasının başladığını duyurdu. İnönü Mağaraları bölgesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, belediye tarafından yaz aylarında çevre düzenlemesi yapılıyor.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları'nın önünden geçen Kirmir Çayı yatağında ıslah çalışmasının başladığını bildirdi.

Belediye Başkanı Yalçın, gazetecilere, İnönü Mağaraları bölgesinin bu yıl çeşitli etkinlik ve gösterilere sahne olduğunu söyledi.

DİS Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ıslah çalışmasıyla ilgi ilçeye geldiğini belirten Yalçın, "İnönü Mağaraları'nın önünden geçen Kirmir Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldı. Bölgede mağaralar ön plana çıkıyor, belediyemizce yaz aylarında çevre düzenlemesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.