Güdül Belediyesi İn-önü Mağaralar Bölgesine İçme Suyu Hattı Döşedi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İn-önü mağaralar bölgesine içme suyu hattı döşediklerini açıkladı. İlçeye en yakın mesire alanı olan İn-önü mağaralar bölgesine içme suyu getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İn-önü mağaralar bölgesine içme suyu hattı döşediklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçeye en yakın mesire alanı olan İn-önü mağaralar bölgesine içme suyu getirilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hafta sonları oldukça ilgi gören bölgede içme suyu hattı döşeme çalışmasının devam ettiğini aktaran Yalçın, "İn-önü mağaralar bölgesi ilçenin en fazla ilgi gören yerlerin başında geliyor. Daha öncesi burada kamelyalar yerleştirdik. Kirmir çayı vadisinde su yatağında düzenleme yapıldı. Vatandaşın yararlanacağı içme suyu hattını da tamamlamak üzereyiz." ifadelerini kullandı.