Güçlü Aydoğdu kimdir? Güçlü Aydoğdu hayatı ve biyografisi! Güçlü Aydoğdu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Güçlü Aydoğdu merak konusu oldu. İşte Güçlü Aydoğdu hakkında merak edilen Güçlü Aydoğdu kimdir, Güçlü Aydoğdu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜÇLÜ AYDOĞDU KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ekim 1984 (37yaşında)

Ankara

Filmler: Havva, Açlık, Karakomik Filmler

Güçlü Aydoğdu, 3 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da doğdu.

Güçlü Aydoğdu, sanat yönetmeni, sinemacı ve fotoğrafçıdır. Görsel sanatlara olan alakasını çocukluğunda dedesinden öğrendiği fotoğraf ve karanlık oda bilgileriyle keşfetmiş, daha sonra hobisini İleri taşıma isteğiyle hareketli görüntülere yönelmiştir.

Haberler.com - Gündem