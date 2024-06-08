Güç ve Zarafetin Muhteşem Buluşması CUPRA Formentor
CUPRA, güçlü ve şık modelleriyle otomobil tutkunlarının kalbini fethetmeye devam ediyor. 2024 yılında güncellenen CUPRA Formentor, benzersiz tasarımı ve üstün performansıyla rakiplerine göz açtırmıyor. Hem şehir içi kullanıma uygunluğu hem de sportif karakteriyle sınıfının en iyileri arasında yer alan 2024 CUPRA Formentor, güçlü özellikleriyle de adından söz ettiriyor.
Dinamik ve Zarif Tasarım
CUPRA Formentor, dinamik hatları ve keskin detaylarıyla her açıdan göz kamaştırıyor. Yenilenen ön ızgarası ve LED farları, otomobile agresif bir görünüm kazandırırken, aerodinamik yapısı da yakıt verimliliğini artırıyor. Yüksek performanslı motor seçenekleri ve gelişmiş sürüş teknolojileri, sürüş deneyimini mükemmelleştiriyor. Genişletilmiş arka stop lambaları ve sportif detaylar, Formentor'un karakterini tamamlıyor. Farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirme imkanı da sunuyor.
Konforlu ve Teknolojik İç Mekan
CUPRA Formentor'un iç mekanı da dış tasarımı kadar etkileyici. Kaliteli malzemeler ve ergonomik düzen, sürücü ve yolculara konforlu bir yolculuk sunuyor. Yenilenen multimedya sistemi ve dijital gösterge paneli, teknoloji severleri cezbediyor. Geniş iç hacim, arka koltuklarda seyahat eden yolcular için bolca diz ve baş mesafesi sunuyor. Arka koltukların katlanabilir özelliği, bagaj alanını genişleterek taşıma kapasitesini artırıyor ve kullanım esnekliği sağlıyor.
Güvenlik ve Sürüş Destek Sistemleri
CUPRA, Formentor modelini geliştirirken güvenlik unsurlarına da büyük önem veriyor. Aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle donatılan araç, sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde sürüş daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Acil durum frenleme sistemi gibi aktif güvenlik teknolojileri de olası çarpışmaları önlemeye yardımcı olurken, çocuk kilidi ve hava yastıkları gibi pasif güvenlik önlemleri de araç içindeki yolcuların korunmasına katkı sağlıyor.
Donanım Seçenekleri
CUPRA Formentor, Formentor ve Formentor VZ isimli iki farklı donanım seçeneği ile karşımıza çıkıyor.
Formentor
1.5 TSI 150 HP motor
DSG şanzıman
19¨ Mat Siyah/Gümüş Alüminyum Alaşımlı Jantlar
Bağımsız Arka Süspansiyon
Full LED Mercekli Ön Farlar / 'Infinite LED' Arka Farlar / Uzun Far Asistanı
Yan Ayna Altlarında CUPRA Logolu Karşılama Işığı
Egzoz Görünümlü Arka Difüzör
Açılabilir Panoramik Cam Tavan
Arka Park Sensörleri / Geri Görüş Kamerası
Üç Bölgeli Otomatik Klima / Yarı Dokunmatik Klima Kontrol Ünitesi
10,25¨ Dijital Gösterge Paneli
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
12" Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya ve Sesli Komut Sistemi
Navigasyon Sistemi
Kablosuz Full Link (Apple CarPlay, Android Auto) / Kablosuz Şarj Ünitesi
Formentor VZ:
2.0 TSI 310 HP motor
4Drive
0'dan 100 km'ye 4.9 saniyede hızlanma
Dört Egzoz Çıkışlı Spor Arka Difüzör
Sanal Pedallı Elektrikli Açılıp Kapanabilen Bagaj Kapağı
BeatsAudio Ses Sistemi (Subwoofer, Amfi ve Surround Teknolojisi)
'Bucket' Tip Koltuklar ve Bakır Rengi Dikişli Siyah Kumaş Döşemeler
Koltuk Kafalıklarında CUPRA Logoları
Alüminyum Kaplamalı Spor Pedal
CUPRA Formentor, göz alıcı tasarımı, üstün performansı, konforlu iç mekanı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir model. Hem şehir içi kullanıma uygunluğu hem de sportif karakteriyle farklı ihtiyaçlara cevap veren Formentor, geniş bir yelpazede sürücüye hitap ediyor. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri de göz önüne alındığında, 2024 Formentor, fiyat-performans açısından da oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Satılık CUPRA modellerini incelemek için CUPRA'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
CUPRA Formentor'u diğer modellerden ayıran bazı özellikler:
Benzersiz ve dinamik tasarım
Güçlü motor seçenekleri ve yüksek performans
Konforlu ve geniş iç mekan
Gelişmiş multimedya sistemi ve dijital gösterge paneli
Kapsamlı güvenlik ve sürüş destek sistemleri
Geniş donanım seçenekleri
Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biridir. Doğuş Otomotiv, müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania, Meiller, Wielton markalarından ve bu markaların 80'in üzerinde modelden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. CUPRA markası, 2020 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde temsil edilmeye başlandı.
Eğer güçlü ve şık bir SUV modeli arıyorsanız, CUPRA Formentor kesinlikle göz atmanız gereken bir model.