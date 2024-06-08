Güç ve Zarafetin Muhteşem Buluşması CUPRA Formentor

Dinamik ve Zarif Tasarım

CUPRA Formentor, dinamik hatları ve keskin detaylarıyla her açıdan göz kamaştırıyor. Yenilenen ön ızgarası ve LED farları, otomobile agresif bir görünüm kazandırırken, aerodinamik yapısı da yakıt verimliliğini artırıyor. Yüksek performanslı motor seçenekleri ve gelişmiş sürüş teknolojileri, sürüş deneyimini mükemmelleştiriyor. Genişletilmiş arka stop lambaları ve sportif detaylar, Formentor'un karakterini tamamlıyor. Farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

Konforlu ve Teknolojik İç Mekan

CUPRA Formentor'un iç mekanı da dış tasarımı kadar etkileyici. Kaliteli malzemeler ve ergonomik düzen, sürücü ve yolculara konforlu bir yolculuk sunuyor. Yenilenen multimedya sistemi ve dijital gösterge paneli, teknoloji severleri cezbediyor. Geniş iç hacim, arka koltuklarda seyahat eden yolcular için bolca diz ve baş mesafesi sunuyor. Arka koltukların katlanabilir özelliği, bagaj alanını genişleterek taşıma kapasitesini artırıyor ve kullanım esnekliği sağlıyor.

Güvenlik ve Sürüş Destek Sistemleri

CUPRA, Formentor modelini geliştirirken güvenlik unsurlarına da büyük önem veriyor. Aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle donatılan araç, sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde sürüş daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Acil durum frenleme sistemi gibi aktif güvenlik teknolojileri de olası çarpışmaları önlemeye yardımcı olurken, çocuk kilidi ve hava yastıkları gibi pasif güvenlik önlemleri de araç içindeki yolcuların korunmasına katkı sağlıyor.

Donanım Seçenekleri

CUPRA Formentor, Formentor ve Formentor VZ isimli iki farklı donanım seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

Formentor

1.5 TSI 150 HP motor

DSG şanzıman

19¨ Mat Siyah/Gümüş Alüminyum Alaşımlı Jantlar

Bağımsız Arka Süspansiyon

Full LED Mercekli Ön Farlar / 'Infinite LED' Arka Farlar / Uzun Far Asistanı

Yan Ayna Altlarında CUPRA Logolu Karşılama Işığı

Egzoz Görünümlü Arka Difüzör

Açılabilir Panoramik Cam Tavan

Arka Park Sensörleri / Geri Görüş Kamerası

Üç Bölgeli Otomatik Klima / Yarı Dokunmatik Klima Kontrol Ünitesi

10,25¨ Dijital Gösterge Paneli

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

12" Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya ve Sesli Komut Sistemi

Navigasyon Sistemi

Kablosuz Full Link (Apple CarPlay, Android Auto) / Kablosuz Şarj Ünitesi

Formentor VZ:

2.0 TSI 310 HP motor

4Drive

0'dan 100 km'ye 4.9 saniyede hızlanma

Dört Egzoz Çıkışlı Spor Arka Difüzör

Sanal Pedallı Elektrikli Açılıp Kapanabilen Bagaj Kapağı

BeatsAudio Ses Sistemi (Subwoofer, Amfi ve Surround Teknolojisi)

'Bucket' Tip Koltuklar ve Bakır Rengi Dikişli Siyah Kumaş Döşemeler

Koltuk Kafalıklarında CUPRA Logoları

Alüminyum Kaplamalı Spor Pedal

CUPRA Formentor, göz alıcı tasarımı, üstün performansı, konforlu iç mekanı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir model. Hem şehir içi kullanıma uygunluğu hem de sportif karakteriyle farklı ihtiyaçlara cevap veren Formentor, geniş bir yelpazede sürücüye hitap ediyor. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri de göz önüne alındığında, 2024 Formentor, fiyat-performans açısından da oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Satılık CUPRA modellerini incelemek için CUPRA'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

CUPRA Formentor'u diğer modellerden ayıran bazı özellikler:

Benzersiz ve dinamik tasarım

Güçlü motor seçenekleri ve yüksek performans

Konforlu ve geniş iç mekan

Gelişmiş multimedya sistemi ve dijital gösterge paneli

Kapsamlı güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Geniş donanım seçenekleri

Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin lider oto­motiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biridir. Doğuş Otomotiv, müşterileri­ne Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania, Meiller, Wielton markalarından ve bu markaların 80'in üzerinde modelden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmak­tadır. CUPRA markası, 2020 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde temsil edilmeye başlandı.

Eğer güçlü ve şık bir SUV modeli arıyorsanız, CUPRA Formentor kesinlikle göz atmanız gereken bir model.