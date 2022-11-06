Güç dopingi: Audi RS 3 Performance Edition

Audi Sport’un kompakt sınıftaki performans modelleri RS 3 Sportback ve RS 3 Sedan, yeni RS 3 Performance Edition ile yeni bir seviyeye ulaştı.

Audi Sport'un kompakt sınıftaki performans modelleri RS 3 Sportback ve RS 3 Sedan, yeni RS 3 Performance Edition ile yeni bir seviyeye ulaştı.

Sadece 300 adet üretilecek yeni model hem teknik hem de görsel olarak serinin zirvesinde yer alıyor.

Artırılmış performansa sahip beş silindirli turbo motor

Önceki tüm RS 3 serilerinden daha güçlü ve daha hızlı olan RS 3 Performance Edition, RS Dynamics Package plus ile sınıfında 300 km/s maksimum hıza ulaşan ilk araç. Karakteristik sesiyle bilinen, ödüllü beş silindirli turbo motor bu özel modeli 407 PS güç sağlarken, 500 Nm'lik bir tork değerine ulaştırıyor. Güç, 7 vitesli S tronic çift kavramalı şanzıman tarafından iletiliyor. RS 3 Performance Edition 0'dan 100 km/s hıza 3,8 saniyede çıkabiliyor.

Modifiye edilmiş parlak siyah, oval egzoz kaplamalara sahip standart RS spor egzoz dışarıya, değişken egzoz kanatçık kontrolüyle sağlanan sportif ve sağlam bir ses veriyor. Audi drive select'in Dynamic, RS Performance ve RS Torque Rear modlarında, egzoz kanatları araç hareketsizken daha da açılyor ve bu sayede ses her durumda etkilemeye devam ediyor.

Seri üretimde en iyi şasi teknolojileri

Negatif kamber, daha sert salıncak gibi RS 3 modellere özgü standartlarla sağlanan yüksek sürüş dinamikleri ve stabilite, RS 3 Performance Edition'da uyarlanabilir amortisör kontrollü RS spor süspansiyonla daha da geliştirlmiş. Sistem her bir amortisörü yol koşullarına, sürüş durumuna ve Audi drive select'te seçilen moda göre sürekli ve ayrı ayrı ayarlyor. Önceki nesil RS 3'e göre basınç ve geri tepme sönümlemesi artırılarak, amortisörün şasiden geçen kuvvetin daha fazlasını alması da sağlanmış.

RS 3 Performans Edition'da sunulan RS Tork Ayırıcı, stabiliteyi ve çevikliği artırarak, dinamik sürüş sırasında arkadan savrulmayı azalltıyor. Sürüş gücünün maksimum yüzde 50'si arka aksa yönlendiriliyor; RS Torque Rear modunda, geriye doğru sürüş torkunun tamamı, virajın dışındaki tekerleğe aralıklı olarak iletiliyor.

Ayrıcalık ve dinamizm

Özel model, RS 3 portföyündeki lider konumunu çok çeşitli yeni tasarım öğeleri ve donanımlarıyla gösteriyor: motor sporları tasarımlı jantlar ve RS spor egzoz çıkışlarının yanı sıra Audi halkaları, ön ve arkadaki 3 RS logosu siyah rek olarak tasarlanmış ve özel kaplamalarla uyum sağlamış.

Ayrıntılardaki mükemmellik aydınlatmada da görülüyor. Karartılmış çerçevelere sahip standart Matrix LED farlar ve LED stoplar, RS'ye özel kademelendirme özelliğine sahip kilit açma ve kilitleme sırasında dinamik ışık… RS 3 Performance Edition açıldığında, 15 LED segmentinden oluşan dijital gündüz sürüş farı, yolcu tarafında sınırlı üretimi simgelemek amacıyla "damalı bayrak" ve sürücü tarafında maksimum hızı ifade eden "3-0-0" gösteriyor. Kapatıldığında, ana farın altındaki piksel alanında "3-0-0" yerine "RS-3" yazısı beliriyor. Sürüş sırasında damalı bayrak, gündüz yanan bir ışık olarak her iki tarafta da yanıyor. Diğer bir ayırt edici özellik ise ön kapılardaki giriş LED'idir: otomobilin yanındaki zemine "#RS Performance" yansıtyor.

Özel model, ayrıcalığını iç mekanda da gösteriyor. RS 3'te ilk kez, standart donanım olarak sunulan koltuklar, dinamik viraj alma sırasında yanal destek sağlıyor. Koltuklar kontrast oluşturan mavi petek dikişlere sahip.

Özel modelde, 10.1 inç dokunmatik ekrandaki arka plan görüntüsü karbon görünümlü ve karakteristik 2.5 TFSI 1-2-4-5-3 ateşleme sırasını gösteriyor. RS monitörü ayrıca soğutma suyu sıcaklığı, motor ve şanzıman yağı, g-kuvvetleri ve lastik basınçlarının görüntülerini de içeriyor. Aynı zamanda, Audi sanal kokpit plus tur süreleri, g-kuvvetleri ve 0-100 km/s, 0-200 km/s hızlanma gibi performansla ilgili veriler de bulunuyor.

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