GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ | GTA 6 (VI) kaç GB?

Sızıntıları ile ünlü gazeteci Jason Schreier, Rockstar Games'in GTA VI'yı bu hafta içinde resmi olarak duyuracağını söyledi. Schreier'e göre, ilk fragman ise aralık ayı içinde yayımlanacak. Peki, GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA VI kaç GB? İşte detaylar…

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Schreier'in iddiası, bu heyecanı daha da artırdı. Ancak, Schreier'in güvenilir bir kaynak olması, iddianın gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Peki, GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA VI kaç GB? İşte detaylar…

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sızıntıları ile ünlü gazeteci Jason Schreier, Rockstar Games'in GTA VI'yı bu hafta içinde resmi olarak duyuracağını söyledi. Schreier'e göre, ilk fragman ise aralık ayı içinde yayımlanacak.

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Schreier'in iddiası, bu heyecanı daha da artırdı.

Rockstar Games, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Schreier'in güvenilir bir kaynak olması, iddianın gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Bu hafta içinde GTA VI'nın duyurulacağı haberini duyan oyuncular, sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Oyuncular, GTA VI'nın ilk fragmanını sabırsızlıkla bekliyor.

GTA VI, Rockstar Games'in en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu olacak. Oyun, uzun süredir geliştirme aşamasında bulunuyor. Oyun, modern bir Miami şehrinde geçecek ve üç farklı karakteri oynama imkanı sunacak. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

GTA VI'nın duyurusu, oyun dünyasında büyük bir olay olacak. Oyunun, 2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olması bekleniyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA 6 oyunu henüz çıkmadı. Bu yüzden sistem gereksinimleri anlamında resmi bir veri bulunmazken oyuncuların tahminleri şu yönde;

GTA 6 Minimum Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5 – 6600 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1050 Ti ya da AMD Radeon R9 390

RAM: 8 GB

Depolama: 100 GB

DirectX: Versiyon 11

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üzeri

İlave Notlar: SSD depolama birimi tercih edilen depolama birimi olacak. Minimum sistem gereksinimlerinde yüksek görüntü ayarlarında 720p/30 fps değeri.

GTA 6 Önerilen Gereksinimler

İşlemci: AMD Ryzen R5 3600 ya da Intel Core i5-10500 6 çekirdek 3.10 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1070, Intel Arc A750 ya da AMD Radeon RX 5700XT

RAM: 16 GB

DirectX: Versiyon 12

Depolama Alanı: 100 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üzeri

İlave Notlar: SSD depolama birimi. Yüksek kaliteli görüntü ayarlarında 1080p / 60 fps,

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