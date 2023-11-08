Sızıntıları ile ünlü gazeteci Jason Schreier, Rockstar Games'in GTA VI'yı bu hafta içinde resmi olarak duyuracağını söyledi. Schreier'e göre, ilk fragman ise aralık ayı içinde yayımlanacak. Peki, GTA 6 ne zaman çikacak? Rockstar GTA VI Twitter açıklaması nedir? İşte detaylar…

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Schreier'in iddiası, bu heyecanı daha da artırdı. Ancak, Schreier'in güvenilir bir kaynak olması, iddianın gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Peki, GTA 6 ne zaman çikacak? Rockstar GTA VI Twitter açıklaması nedir? İşte detaylar…

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sızıntıları ile ünlü gazeteci Jason Schreier, Rockstar Games'in GTA VI'yı bu hafta içinde resmi olarak duyuracağını söyledi. Schreier'e göre, ilk fragman ise aralık ayı içinde yayımlanacak.

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Schreier'in iddiası, bu heyecanı daha da artırdı.

Rockstar Games, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Schreier'in güvenilir bir kaynak olması, iddianın gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Bu hafta içinde GTA VI'nın duyurulacağı haberini duyan oyuncular, sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Oyuncular, GTA VI'nın ilk fragmanını sabırsızlıkla bekliyor.

GTA VI, Rockstar Games'in en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu olacak. Oyun, uzun süredir geliştirme aşamasında bulunuyor. Oyun, modern bir Miami şehrinde geçecek ve üç farklı karakteri oynama imkanı sunacak. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

GTA VI'nın duyurusu, oyun dünyasında büyük bir olay olacak. Oyunun, 2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olması bekleniyor.

ROCKSTAR GTA VI TWITTER AÇIKLAMASI NEDİR?

GTA 6'nın uzun zamandır geliştirildiği Rockstar Games tarafından doğrulanmıştı. Geçtiğimiz günlerde şirket şu açıklamayı yapmıştı: "GTA V'in beklenmedik uzun ömürlülüğüyle beraber, pek çoğunuzun Grand Theft Auto serisindeki yeni oyunu merakla beklediğini biliyoruz. Başladığımız her projede hedefimiz, daha önce başardığımızın bir adım ötesine geçmek. Bu nedenle yeni Grand Theft Auto'nun geliştirme aşamasında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazır olduğumuzda daha fazla detay paylaşmak için sabırsızlanıyoruz, resmi detaylar için Rockstar Newswire kanalını takip etmeyi unutmayın."

Resmi fragman hakkında bilgi gelmezken gözler Rockstar'ın yeni bir duyurusuna çevrildi.

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