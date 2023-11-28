Rockstar Games GTA VI'yı resmi olarak duyurdu. Gözler şimdi ilk fragmana çevrildi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, ön sipariş ne zaman? GTA 6 hangi yılda geçiyor? İşte detaylar…

GTA 6 ne zaman çıkacak, ön sipariş ne zaman? GTA 6 hangi yılda geçiyor?

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Rockstar Games X hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu sonunda netleştirdi ve heyecanı daha da artırdı. Peki, GTA 6 GTA 6 ne zaman çıkacak, ön sipariş ne zaman? GTA 6 hangi yılda geçiyor? İşte detaylar…

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

GTA 6'nın uzun zamandır geliştirildiği Rockstar Games tarafından doğrulanmıştı. Geçtiğimiz günlerde şirket şu açıklamayı yapmıştı: "GTA V'in beklenmedik uzun ömürlülüğüyle beraber, pek çoğunuzun Grand Theft Auto serisindeki yeni oyunu merakla beklediğini biliyoruz. Başladığımız her projede hedefimiz, daha önce başardığımızın bir adım ötesine geçmek. Bu nedenle yeni Grand Theft Auto'nun geliştirme aşamasında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazır olduğumuzda daha fazla detay paylaşmak için sabırsızlanıyoruz, resmi detaylar için Rockstar Newswire kanalını takip etmeyi unutmayın."

Resmi fragman hakkında bilgi gelmezken gözler Rockstar'ın yeni bir duyurusuna çevrildi. Öte yandan GTA 6'nın ön sipariş tarihi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre GTA 6 ön sipariş tarihi 12 Aralık 2023 olarak açıklandı.

GTA 6 HANGİ YILDA GEÇİYOR?

Oyuncular tarafından en çok merak edilen bir diğer konu ise oyunun hangi evrende geçeceği. Birçok oyuncu ve sızıntılarıyla ünlü yorumcular tarafından oyunun Vice City evreninde geçeceği düşünülse de konu hakkında henüz net bir bilgi Rockstar Games tarafından duyurulmadı.