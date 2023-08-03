Oyun dünyasının şüphesiz en sevilen serilerinden bir tanesi olan GTA serinin yeni oyunu olacak olan GTA 6 hakkında araştırmalar devam ediyor. Oyuncular internet üzerinde GTA 6 ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi, hangi yıl çıkacak? İşte çıkış tarihi!

Özellikle internet üzerinde görüntülerinin sızdırılmasının ardından GTA 6 hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. Ardından oyunun yapımcı firması olan Rockstar Games'in yaptığı açıklamalar araştırıldı. Geçtiğimiz günde ortaya atılan bilinmeyen kaynaklara göre GTA 6, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak. Reddit'te yapılan açıklamaya göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2'ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi, hangi yıl çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?

Rockstar Games, Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile Grand Theft Auto serisi hakkında yeni oyunun ne zaman çıkacağına dair yöneltilen sorulara cevap getirdi. Stüdyo, serinin bir sonraki oyunu GTA 6'nın geliştirmelerinin devam ettiğini onayladı.

Rockstar games'in yaptığı paylaşımda ilk olarak GTA V ve GTA Online'nın PlayStatino 5 ve Xbox Series X/S platformlarına 15 Mart'ta geleceğini duyurdu. Hemen ardından ise "Sırada Ne Var" başlığı ile şu sözlere yer verdi, "GTAV'ın eşi görülmemiş uzun ömürlülüğü ile, birçoğunuz bize Grand Theft Auto serisinde yeni bir giriş hakkında soru sorduğunuz biliyoruz.

Bir Kotaku raporu , GTA 6'nın veya en azından "Grand Theft Auto serisine yeni bir girişin" Nisan 2020 itibarıyla geliştirme aşamasında olduğunu iddia etti. Ek olarak, Rockstar'ın oyun için iç planının biraz daha küçük bir sürüm yayınlamak olduğunu öne sürüyor. oyun ve daha sonra düzenli güncellemelerle genişletin. Bu, GTA 6'nın daha fazla canlı hizmet seçeneğini entegre ederek GTA Online'ın başarısını geliştireceğini gösteriyor.

Grand Theft Auto 6 - PC için Minimum Gereksinimleri önceki oyunlara göre şekillendirildi.

İşletim Sistemi: Win 10 64

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB Sabit disk alanı

DirectX 12 Uyumlu Ekran Kartı

Grand Theft Auto 6 PC için Önerilen Gereksinimler