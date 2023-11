Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Schreier'in iddiası, bu heyecanı daha da artırdı. Ancak, Schreier'in güvenilir bir kaynak olması, iddianın gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Peki, GTA 6 kaç yılında geçecek, hangi evrende geçecek, nerede geçecek?İşte detaylar…

GTA 6'nın hangi şehirlerde geçeceği, oyunun en merak edilen sorularından biri. Rockstar Games, henüz resmi bir açıklama yapmasa da, oyunun Los Santos, Vice City ve Liberty City şehirlerinde geçeceği iddiaları güçleniyor.

Bu iddiaları doğrulayan bir Rockstar Games çalışanı, oyunun üç şehirde geçeceğini ancak bu şehirlerin hangileri olacağının henüz netleşmediğini söyledi.

Oyun, Miami ve New York'ta geçebileceği gibi, İstanbul'da da geçebilir. GTA serisi, uzun süredir Amerikan Rüyası modelini benimsediği için, bu sefer farklı bir şehirde geçmesi, seride yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Rockstar çalışanları, GTA 6'da mümkün olan en gerçekçi haritalar olacağını söyledi. Oyunda, bugüne kadar gördüğümüz tüm GTA oyunlarındaki haritalar bir araya gelebilir. Bu da, 50 farklı şehir, kasaba ve bölgenin oyunda yer alabileceği anlamına geliyor. Oyun, 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GTA 6'nın çıkış platformları konusunda hala net bir bilgi yok. Rockstar Games, oyunun hangi platformlara geleceğini henüz açıklamadı.

Ancak, mevcut bilgilere göre oyunun PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu konsollar, oyunun grafik ve performans açısından en iyi deneyimi sunması için gerekli donanıma sahip.

Oyununun PC sürümü de bekleniyor. Ancak, bu sürümün çıkışıyla beraber yayınlanması garanti değil. Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'yi konsol çıkışından bir süre sonra PC'de yayınlamıştı. Bu nedenle, GTA 6'nın da benzer bir yol izleyebileceği düşünülüyor.

Switch, PS4 ve Xbox One konsolları için ise GTA 6'nın yayınlanması beklenmiyor. Bu konsollar, oyunun grafik ve performans gereksinimlerini karşılayamıyor.

Rockstar Games'in konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklama, oyunun çıkış platformları konusundaki belirsizliği ortadan kaldıracak.

Öte yandan Rockstar Games bir süredir geliştirilmekte olan GTA 6 için Twitter hesaplarından açıklama yaptı. O açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Önümüzdeki ay Rockstar Games'in 25. yıldönümü. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde, gerçekten tutkuyla bağlı olduğumuz oyunları yaratma fırsatına sahip olduk. Sizler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize minnettarız. 1998 yılında Rockstar Games, video oyunlarının kültürün diğer eğlence biçimleri kadar önemli bir parçası haline gelebileceği fikri üzerine kuruldu ve umuyoruz ki bu evrimin bir parçası olma çabalarımızla sevdiğiniz oyunlar yaratmışızdır. Aralık ayı başında yeni Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle paylaşacağımız daha uzun yıllar için sabırsızlanıyoruz."

