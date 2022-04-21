GTA 5 sistem gereksinimleri nelerdir? GTA açılımı nedir? 2022 GTA V, GTA vice city, san andreas, GTA 6 en düşük sistem gereksinimleri
Dünyanın en çok satan oyunları arasında yer alan GTA serisinin 5. oyunu GTA V 'in sistem gereksinimleri çok merak ediliyor. Peki GTA nedir? GTA 5 sistem gereksinimleri nedir? GTA Vice City sistem gereksinimleri neler? GTA San Andreas sistem gereksinimleri neler? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA hileleri
GTA tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biridir. Serinin ilk versiyonundan beri binlerce oyuncuya ulaşmış olan oyun pek çok göreve sahiptir. GTA 5'in Epic Games tarafından ücretsiz verilmesi ile kitlesini daha da büyüten serinin yeni versiyonu 2021'in ikinci yarısında çıkış yaptı.
İlk olarak 10 Ağustos 1997 yılında piyasaya sürülen GTA'nın açılımı Grand Theft Auto'dur. O zaman ki adı DMA Design olan Rockstar North tarafından tasarlanmıştır. ASC Games tarafından piyasaya sürülen oyuna daha sonra eklentiler eklenmiştir ve devam oyunları çıkarılmıştır.
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1
- İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600/ AMD Phenom 9850
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
- Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu
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- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1
- İşlemci: Intel Core i5 3470/ AMD X8 FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB
- Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
- Hızlı Koşu: CATCHME
- Ölümsüzlük 5 Dakika: PAINKILLER
- Hızlı Yüzme : GOTGILLS
- Ağır Çekim : SLOWMO
- Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
- Yönetmen Modu : JRTALENT
- Sarhoş Modu : LIQUOR
- Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
- Süper Zıplama : HOPTOIT
- Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
- Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
- Yerçekimini Azalt : FLOATER
- Kayan Araçlar : SNOWDAY
- Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
- Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
- StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
- Sanchez Motoru : OFFROAD
- Comet Arabası : COMET
- Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
- BMX Bisiklet : BANDIT
- Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
- Duster Uçağı : FLYSPRAY
- Limuzin (Limo) : VINEWOOD
- Golf Arabası : HOLEIN1
- Rapid GT Arabası : RAPIDGT
- Deniz Uçağı : EXTINCT
- Denizaltı : BUBBLES
- Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
- Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
- Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
- Silahlar : TOOLUP
- Can & Zırh Doldur : TURTLE
- Ateşli Mermiler : INCENDIARY
- Paraşüt : SKYDIVE
- İşletim Sistemi: 98 işletim sistemi bile olur
- İşlemci: 400 MHz
- RAM: 64 MB
- Ekran kartı: 16 MB
- Gerekli boş alan: 1 GB
- İşletim Sistemi: En düşükten en yükseğe kadar tüm işletim sistemleri olur
- İşlemci: 800 MHz
- RAM: 128 MB
- Ekran kartı: 32 MB
- Gerekli boş alan: 1 GB
- İşletim Sistemi: Win XP (32) bit
- İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+
- Ekran Kartı: NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro
- Ram: 384 MB
- DirectX: DirectX 9
- Boyutu: 4.7 GB
- İşletim Sistemi: Win 7 (64) bit
- İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veyaAMD Athlon XP 1800+
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600 veya AMD Radeon 9500 Pro
- Ram: 384 MB veya üzeri
- DirectX: DirectX 9
- Boyutu: 4.7 GB
Henüz kesinleşmiş sistem gereksinimleri yok. Yabancı bir sitenin belirlediği muhtemele sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.
- İşletim sistemi: Win 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz/ AMD Ryzen R7 1700X
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
- VRAM: 8 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama: 100 GB'lık depolama alanı
- DirectX: 12
- İşletim sistemi: Win 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz/ AMD Ryzen R7 1700X
- Ekran Kartı: AMDRadeon RX 6900 XT veya NVIDIA GeForce GTX 3080 Ti
- VRAM: 8 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama: 100 GB'lık depolama alanı
- DirectX: 12