GTA 5 sistem gereksinimleri nelerdir? GTA açılımı nedir? 2022 GTA V, GTA vice city, san andreas, GTA 6 en düşük sistem gereksinimleri

GTA tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biridir. Serinin ilk versiyonundan beri binlerce oyuncuya ulaşmış olan oyun pek çok göreve sahiptir. GTA 5'in Epic Games tarafından ücretsiz verilmesi ile kitlesini daha da büyüten serinin yeni versiyonu 2021'in ikinci yarısında çıkış yaptı.

GTA AÇILIMI | GTA NEDİR?

İlk olarak 10 Ağustos 1997 yılında piyasaya sürülen GTA'nın açılımı Grand Theft Auto'dur. O zaman ki adı DMA Design olan Rockstar North tarafından tasarlanmıştır. ASC Games tarafından piyasaya sürülen oyuna daha sonra eklentiler eklenmiştir ve devam oyunları çıkarılmıştır.

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER 2022

GTA 5 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1 İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600/ AMD Phenom 9850

Intel Core 2 Quad Q6600/ AMD Phenom 9850 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11) Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

72 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu

GTA 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1 İşlemci: Intel Core i5 3470/ AMD X8 FX-8350

Intel Core i5 3470/ AMD X8 FX-8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB

: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

72 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 HİLELERİ

GTA 5 Oyuncu Hileleri

Hızlı Koşu: CATCHME

CATCHME Ölümsüzlük 5 Dakika: PAINKILLER

PAINKILLER Hızlı Yüzme : GOTGILLS

: GOTGILLS Ağır Çekim : SLOWMO

SLOWMO Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

DEADEYE Yönetmen Modu : JRTALENT

JRTALENT Sarhoş Modu : LIQUOR

LIQUOR Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

POWERUP Süper Zıplama : HOPTOIT

HOPTOIT Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

FUGITIVE Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL

SKYFALL Yerçekimini Azalt : FLOATER

FLOATER Kayan Araçlar : SNOWDAY

SNOWDAY Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

LAWYERUP Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM

ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM Sanchez Motoru : OFFROAD

OFFROAD Comet Arabası : COMET

COMET Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

BUZZOFF BMX Bisiklet : BANDIT

BANDIT Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

TRASHED Duster Uçağı : FLYSPRAY

FLYSPRAY Limuzin (Limo) : VINEWOOD

VINEWOOD Golf Arabası : HOLEIN1

: HOLEIN1 Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Gta 5 Özel Araç Hileleri

Deniz Uçağı : EXTINCT

EXTINCT Denizaltı : BUBBLES

BUBBLES Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma

Patlayıcı Mermiler : HIGHEX

HIGHEX Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

HOTHANDS Silahlar : TOOLUP

TOOLUP Can & Zırh Doldur : TURTLE

TURTLE Ateşli Mermiler : INCENDIARY

INCENDIARY Paraşüt : SKYDIVE

GTA VICE CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA Vice City Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 98 işletim sistemi bile olur

98 işletim sistemi bile olur İşlemci: 400 MHz

400 MHz RAM: 64 MB

64 MB Ekran kartı: 16 MB

16 MB Gerekli boş alan: 1 GB

GTA Vice City Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: En düşükten en yükseğe kadar tüm işletim sistemleri olur

En düşükten en yükseğe kadar tüm işletim sistemleri olur İşlemci: 800 MHz

800 MHz RAM: 128 MB

128 MB Ekran kartı: 32 MB

32 MB Gerekli boş alan: 1 GB

GTA SAN ANDREAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA San Andreas Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win XP (32) bit

Win XP (32) bit İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+

İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+ Ekran Kartı: NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro

NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro Ram: 384 MB

384 MB DirectX: DirectX 9

DirectX 9 Boyutu: 4.7 GB

GTA San Andreas Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 (64) bit

Win 7 (64) bit İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veyaAMD Athlon XP 1800+

İntel Pentium 4 1.8GHz veyaAMD Athlon XP 1800+ Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600 veya AMD Radeon 9500 Pro

NVIDIA GeForce 6600 veya AMD Radeon 9500 Pro Ram: 384 MB veya üzeri

384 MB veya üzeri DirectX: DirectX 9

DirectX 9 Boyutu: 4.7 GB

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Henüz kesinleşmiş sistem gereksinimleri yok. Yabancı bir sitenin belirlediği muhtemele sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

GTA 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz/ AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX: 12

GTA 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz/ AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMDRadeon RX 6900 XT veya NVIDIA GeForce GTX 3080 Ti

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX: 12

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