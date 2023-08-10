GSS borçları silindi mi? GSS borçları silinecek mi 2023?

Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan genel sağlık sigortası ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunuluyor. Sigortalı çalışmayanlar prim yatırarak sağlık hizmetlerinden yararlanıyor, ödeme gücü olmayanın faturasını da devlet karşılıyor. Vatandaşlar, GSS borçları silindi mi? GSS borçları silinecek mi, sorusunun yanıtını merak ediyor.

Sigortası olmayanların sağlık hizmetinden yararlanması için uygulamaya alınan genel sağlık sigortasında birçok kişinin prim borcu bulunuyor. Vergi affına göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlara yapılandırma geldi. Peki, GSS prim borçları silindi mi?

2022'DE YAPILANDIRMA GELMİŞTİ









Vergi affına göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlara yapılandırma geldmişti. Gelir testi yaptırdıktan sonra hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 366 liranın altında olması durumunda ise Genel Sağlık Sigortası prim borcunun tamamı silinecekt.

2023 GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Vergi affı kanun teklifine göre 2 bin liranın altındaki borçların tamamı silindi.

GSS prim borcunu ödeme gücü bulunanların borçlarının 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Gelir testi, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak. Testte hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde prim borçları silinecek.