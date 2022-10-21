GSB Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Yurt time spor projesi başvuruları başladı mı?

Birçok öğrencinin para kazanması için düzenlenen programın başvuruları heyecanla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan Yurt-Time Spor Projesinin başvuruları açıldı. Açıklanan Yurt-Time Spor Projesinin başvuruları ile birlikte birçok alım gerçekleştirilecek. Peki, birçok öğrencinin heyecanla beklemekte olduğu GSB Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunu sizler için yanıtladık. Yurt time spor projesi başvuruları başladı mı?

GSB Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Sorusu özellikle başvuruların açıklanmasının ardından birçok öğrencinin merak ettiği bir soru haline geldi ve gün içerisinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi için düzenlenen programın detayları merak konusu oldu. Peki, birçok öğrencinin heyecanla beklemekte olduğu GSB Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunu sizler için yanıtladık. Yurt time spor projesi başvuruları başladı mı?

GSB YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıda bulunan Yurt-time spor başvuru ekranı kısmından veya e-devlet kapısı üzerinden ulaşabileceğiniz, Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı üzerinden kolayca başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

YURT-TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU EKRANI

YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar. Projede Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.