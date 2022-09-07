Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, GBS yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına girip tercih yapan öğrencilerin tercihlerinin açıklanmasıyla üniversite öğrencisi adayları kazandıkları üniversiteleri öğrendikten sonra devletin yurtları olan KYK'ya yurt başvurusu yaptı. Şimdi ise öğrencile yaptıkları KYK yurt başvurularının sonuçlarını merak ediyor. Peki, GSB yurt sonuçları açıklandı mı 2022? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB yurt sonuçları sorgulama ekranı

GSB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için heyecanlı. Devletin yurtları olan KYK için başvuru yapan öğrenciler ise GSB yurt sonuçları açıklandı mı? sorularıyla gündemi araştırıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olan GSB yurt sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. GSB'den gelen bir açıklama henüz olmamasıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Twıtter üzerinden attığı duyuru ile öğrencileri bilgilendireceğini belirtti.