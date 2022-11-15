Gençlik spor Bakanlığının personel alım sonuçlarını ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Geçtiniz ay 1200 personel alım başvuruları 10-14 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar Gençlik spor Bakanlığının personel alım sonuçlarını bekliyor. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

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GSB personeli alımı başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen başvurularda sonuçların ilan edilmesinin ardından, başvuru şartları taşıyanlar Ankara'da yapılacak yazılı sınavlara davet edilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatı ise geçersiz sayılacak. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 GSB 1.200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

GSB PERSONEL ALIM SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLIYACAK?

GSB personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Personel alımı sonuçları açıklandığında sonuçlar, e-Devlet üzerinden sorgulanacak. e-Devlet adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

GSB PERSONEL ALIM DEĞLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

GSB personel alımı başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınavlara katılacak. Sözlü sınavlarda adaylara, görevin getirdiği mesleki alan bilgisi, ifade yeteneği, özgüveni ve genel kültür gibi alanlardan sorular yanıtlanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak katılım sağlamayan adaylar, sınav hakkını kaybedecek.

SÖZLÜ SINAV NEYE GÖRE DEĞLENDİRECEK?