GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI! GSB sözleşmeli personel alım başvuru sonuçları nereden, nasıl bakılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa 11 bin 455 yeni personel alınacağını duyurdu. Alım yapılacak kadronun 3 bin 295'ini büro personeli, 4 bin 138'ini destek personeli, 3 bin 622'sini koruma ve güvenlik görevlisi, 400'ünü psikolog oluşturuyor. Peki, GSB sözleşmeli personel alım başvuru sonuçları nereden, nasıl bakılır? GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI!

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB personel alımı sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ sitesinden erişime açıldı.

BAŞVURULAR NE ZAMANDI?

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında tesis yapıldığını belirterek, "Hem gençlerimiz hem de sporcularımız için en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu amaçla bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.