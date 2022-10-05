GSB personel alımı sonuçları açıklandı! GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun personel alımı ile ilgili yaptığı açıklama ile birlikte GSB Personel alımı gerçekleştireceğini bildirmişti Yapılan Başvuruların ardından birçok kişi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. 5 Ekim tarihi ile birlikte GSB personel alımı sonuçları açıklandı! İşte GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya aracılığıyla duyurduğu 4.147 kişilik personel alımı haberi ile birçok kişi GSB Personel alımı için başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruların ardından beklenen GSB personel alımı sonuçları bugün açıklandı. GSB personel alımı sonuçları açıklandı! İşte GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı başvuruları 15 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyordu. 5 Ekim tarihi ile birlikte GSB personel alımı sonuçları açıklandı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI NEYDİ?

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak. KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.