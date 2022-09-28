Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın personel alımı ile ilgili yaptığı açıklama vatandaşı sevindirdi. Vatandaş Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması üzerine GSB personel alımı açıklanma tarihini merak ediyor. Kasapoğlu'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 4.147 personel alımının gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, GSB Personel alımı ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı açıklandı mı? GSB Personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

GSB Personel alımı ne zaman açıklanacak? Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın sosyal medya aracılığıyla duyurduğu 4.147 kişilik personel alımı haberi vatandaşı heyecanlandırdı. Merakla GSB personel alımı başvuru tarihi araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı personel alımı için vatandaş araştırıyor. GSB başvuru tarihlerinin yanında GSB personel alımı nasıl, nereden yapılır? sorusu da vatandaşın gündeminde.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı başvuruları 15 Eylül tarihinde sona erdi. Şimdi ise başvuru yapan vatandaşlar GSB personel alımı ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak. KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.