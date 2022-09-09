GSB personel alımı başvuru ne zaman? GSB personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? GSB personel alımı başvuru ekranı! 2022 GSB personel alımı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın personel alımı ile ilgili yaptığı açıklama vatandaşı sevindirdi. Vatandaş Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması üzerine GSB personel alımı başvuru tarihini merak ediyor. Kasapoğlu'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 4.147 personel alımının gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, GSB personel alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? GSB personel alımı başvuru ekranı 2022!

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın sosyal medya aracılığıyla duyurduğu 4.147 kişilik personel alımı haberi vatandaşı heyecanlandırdı. Merakla GSB personel alımı başvuru tarihi araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı personel alımı için vatandaş araştırıyor. GSB başvuru tarihlerinin yanında GSB personel alımı nasıl, nereden yapılır? sorusu da vatandaşın gündeminde. Peki, GSB personel alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? GSB personel alımı başvuru ekranı 2022! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2022!

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın personel alımı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duyuru da şu sözler yer alıyor;"Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımı şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

GSB personel alımı başvuruları ise 10 Eylül tarihinda başlayacak ve 15 Eylül tarihinde son bulacak. Personel alımına başvurmak isteyen vatandaşlar bu tarih aralığında başvurularını gerçekleştirmelidir.

GSB PERSONEL ALIMI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşı sevindiren haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Yapılacak olan personel alımı için vatandaş başvuru yapmayı bekliyor. 10 Eylül tarihinde başvuruya açılacak olan personel alımları e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı kısmından başvuru gerçekleştirilir. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklamasında şu sözler yer aldı;

"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!".

GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak. KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.