GSB'nin 'Anadoluyuz Biz' Projesiyle Batmanlı Gençler Erzurum'da

'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Batman'dan gelen Gençler, Erzurum'da folklor gösterileri ve çiçeklerle karşılandı. Gençler, şehrin tarihi, kültür ve turistik yerleri ile spor tesislerini gezerek, Dadaşlar Diyarını tanıma şansı bulacak. Gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a destekleri için teşekkür etti.

GSB'nin 'Anadoluyuz Biz' projesiyle Erzurum'un konuğu olan Batmanlı Gençler, folklor gösterileri ve çiçeklerle karşılandı.

'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Batman'dan gelen Gençler, Erzurum'da folklor gösterileri ve çiçeklerle karşılandı. Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtları Kampüsünde düzenlenen karşılama töreninde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri öğrencileri çiçeklerle karşılarken, bar ekipleri de gösteri yaptı. Batmanlı gençler, şehrin tarihi, kültür ve turistik yerleri ile spor tesislerini gezerek, Dadaşlar Diyarını tanıma şansı bulacak.

Bakan Bak'a Teşekkür Ettiler

Ülkemizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyi ile var olan kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, farklı illerde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, kültürel değerlerin yanı sıra ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Erzurum'u gezen Giresunlu öğrenciler, Dadaşlar diyarının tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı buluyor.

Gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a destekleri için teşekkür ederek, "Bakanımız sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyoruz" şeklinde konuştular. - ERZURUM