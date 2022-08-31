GSB Kısaltması her sene KYK için başvuru yapan veya yapmak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, GSB'nin açılımı nedir? GSB ne anlama geliyor? GSB Yurtları nedir?

GSB'nin açılımı nedir? Sorusu, sene içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor. En çok öğrenciler tarafından araştırılmakta olan GSB'nin açılımı nedir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Özellikle de KYK yurtlarında barınmakta olan ve KYK yurtlarına başvuran öğrenciler tarafından merak edilen GSB'nin açılımı nedir? GSB ne anlama geliyor? GSB Yurtları nedir?

GSB'NİN AÇILIMI NEDİR?

GSB kısaltması, Gençlik Ve Spor Bakanlığı anlamına gelmektedir. Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak. Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

GSB YURTLARI NEDİR?

Gençlik Ve Spor Bakanlığı anlamına gelen GSB, Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile ilgili işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yurt içerisinde birçok farklı konu ile ilgilenmekte olan Gençlik Ve Spor Bakanlığı (GSB) aynı zamanda yurtlar arası işlemlerden de sorumludur.