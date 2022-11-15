GSB KYK burs son başvuru günü ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK bursları, öğrenim görmekte olan birçok öğrenci tarafından büyük önem arz ediyor. KYK Burslarına dair en çok merak edilen sorular arasında GSB KYK son başvuru günü ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? yer alıyor. Peki, GSB KYK son başvuru günü ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Son Dakika! Üniversite öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, 17 Kasım'a kadar sürecek

GSB KYK son başvuru günü ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Eğitim hayatında birçok öğrencinin faydalanmakta olduğu KYK bursları hakkında birçok detay sürekli olarak merak ediliyor ve araştırılıyor. GSB tarafından KYK burs başvurusunun başladığı duyurulmasının ardından öğrenciler GSB KYK son başvuru günü ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? sorularını merak etti. İşte detaylar...

KYK BURS SON BAŞVURU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları 15 Kasım günü başladı. Başvurular 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar sürecek.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı https://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://gsb.gov.tr/ sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs veya kredi alan öğrencilerin ödemeleri yoğunluk olmaması nedeni ile her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ücreti ; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine göre farklılık gösteriyor. 2022 senesinde KYK burs ücretleri şöyle yer alıyor;

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖZEL DURUM BEYANLARI ELEKTRONİK ORTAMDA KONTROL EDİLECEK

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi], anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.