GSB KYK burs başvurusu süreci hakkında merak edilenler açıklandı. 2023 yılında yapılacak olan GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarihler ve diğer detaylar ilan edildi. Peki, 2023 GSB burs başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

GSB KYK burs başvurusu! 2023 GSB burs başvurusu ne zaman? GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru!

Yüksek öğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından GSB burs başvuruları ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Arama motorlarında burs ve öğrenim kredilerinin tarihi sorgulatılıyor. Peki, 2023 GSB burs başvurusu ne zaman? Detaylar haberimizde...

GSB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

GSB KYK BURS BAŞVURUSU!

GSB burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.