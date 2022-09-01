Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları isim listesi binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Yapılan kura çekimi sonrası nihai listeyi öğrenmek isteyenler "GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama" işlemlerini sürdürüyor. Peki, GSB kura sonuçları sorgulama ekranı! İŞKUR GSB kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinden 1017 sürekli işçi alımı istihdam edilecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından katılımcılar "GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi" araştırmalarına başladı. Peki; İŞKUR GSB kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

GSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.12 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından gözler GSB kura çekimine çevrildi.

GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirildi.

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