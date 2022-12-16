GSB burs başvuru sonuçları açıklandı! GSB kredi burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? GSB burs sonuç ekranı!
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Son dakika gelen bilgilere göre üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki, GSB burs başvuru sonuçları nereden bakılır? GSB kredi burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? GSB burs başvuru sorgulama ekranı!
GSB burs başvuru sonuçları! Son dakika gelen bilgilere göre üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki, GSB burs başvuru sonuçları nereden bakılır? GSB kredi burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? GSB burs başvuru sorgulama ekranı haberimizde...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlet'e yüklenecek." ifadelerini kullandı.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022