Geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular gerçekleştirilmişti. Alınan başvuruların ardından Gençlik Spor Bakanlığı - GSB tarafından sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından sınav yerleri açıklandı! İşte GSB 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sınav yeri sorgulama ekranı! GSB Personel alımı başvuru sonuçları!

GSB tarafından 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sınav yeri açıklandı. Başvuruda bulunan kişiler arama motorları üzerinde GSB 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sınav yeri sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte GSB 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sınav yeri sorgulama ekranı! GSB Personel alımı başvuru sonuçları!

GSB 12 BİN YURT PERSONELİ ALIMI SINAV YERİ SORGULAMA

Başvuruların alınmasının ardından 14 Kasım günü isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden adayların sınav tarihleri ve sınav yerleri ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli sözlü sınavları 12-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aşağıda yer alan kısımdan GSB 12 bin sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sınav yeri sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

GSB 12 BİN SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI