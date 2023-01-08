GS FB puan farkı kaç oldu? Galatasaray kaç puanla 1. sırada yer alıyor? GS kaç puanla lider? Fenerbahçe ligde kaç puanda?

Fenerbahçe - Galatasaray yılın derbisi 3-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maç sonrası iki takımın da puanları merak edildi. Peki, GS ve FB puan farkı kaç oldu? Galatasaray kaç puanla 1. sırada yer alıyor? GS kaç puanla lider? Fenerbahçe ligde kaç puanda? GS kaç puanda? FB kaç puanda? İşte puan durumu...

Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Peki, hangi takım kaç puanda? Kim ligde kaç puanda? GS ve FB puan farkı kaç oldu? Galatasaray kaç puanla 1. sırada yer alıyor? GS kaç puanla lider? Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte detaylar...

FB - GS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaraydeplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAÇ PUANDA?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 39'a yükselterek liderliğini perçinledi ve ezeli rakibinin 4 puan önüne geçti.

Galatasaray'ın puanı : 39 puan

39 puan Fenerbahçe'nin puanı : 35 puan

SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL?

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

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