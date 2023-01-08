GS FB puan farkı kaç oldu? Galatasaray kaç puanla 1. sırada yer alıyor? GS kaç puanla lider? Fenerbahçe ligde kaç puanda?
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Fenerbahçe - Galatasaray yılın derbisi 3-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maç sonrası iki takımın da puanları merak edildi. Peki, GS ve FB puan farkı kaç oldu? Galatasaray kaç puanla 1. sırada yer alıyor? GS kaç puanla lider? Fenerbahçe ligde kaç puanda? GS kaç puanda? FB kaç puanda? İşte puan durumu...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Peki, hangi takım kaç puanda? Kim ligde kaç puanda? GS ve FB puan farkı kaç oldu? Galatasaray kaç puanla 1. sırada yer alıyor? GS kaç puanla lider? Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte detaylar...
Galatasaraydeplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 39'a yükselterek liderliğini perçinledi ve ezeli rakibinin 4 puan önüne geçti.
- Galatasaray'ın puanı : 39 puan
- Fenerbahçe'nin puanı : 35 puan
Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.
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Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023