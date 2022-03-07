GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Bu hafta temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı var mı? 10 Mart maç var mı?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları bu hafta başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Futbol severler maç başlamasına sayılı günler kala, GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Bu hafta temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı var mı? 10 Mart maç var mı? merak etti. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? İşte bilgiler...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. İlk karşılaşma İspanya'da oynanacak. Peki, GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Bu hafta temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı var mı? 10 Mart maç var mı?
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Temsilcimiz Galatasaray 10 Mart Perşembe 2022 tarihinde son 16 turu için Barcelona ile karşılaşacak. İlk maç deplasmanda oynanacak. Galatasaray - Barcelona ilk maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.
Bu hafta son 16 turu ilk maçları oynanacak. Yapılan karşılaşmalar şöyle olacak:
- Leipzig - Spartak Moskova (10 Mart Perşembe saat 20:45)
- Sevilla - West Ham (10 Mart Perşembe saat 20:45)
- Atalanta - B.Leverkusen (10 Mart Perşembe saat 23:00)
- Barcelona - Galatasaray (10 Mart Perşembe saat 23:00)
- Braga - Monaco (10 Mart Perşembe saat 23:00)
- Rangers - Kızılyıldız (10 Mart Perşembe saat 23:00)
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022