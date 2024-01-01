GS TV kapandı mı, GS TV neden yok?

Sarı-kırmızılı yönetim, her yıl maddi açıdan zarar eden kanalın uydu yayınını bitirme kararı aldı. GS TV artık dijital platformlarda taraftarın karşısına çıkacak. GS TV kapandı mı, GS TV neden yok?

GS TV KAPANDI MI?

Sarı-kırmızılı yönetim, her yıl maddi açıdan zarar eden kanalın uydu yayınını bitirme kararı aldı. GS TV artık dijital platformlarda taraftarın karşısına çıkacak. Önümüzdeki dönemlerde GS TV'nin YouTube ve mobil uygulamalardan da yayınlanması planlanıyor.