GS TV kapandı mı, GS TV neden yok?
Galatasaray yönetimi, 2007 yılında yayın hayatına başlayan GS TV'nin 17 yıllık uydu yayınını sona erdirdi. Gelişme sonrası GS TV kapandı mı, GS TV neden yok merak edildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, her yıl maddi açıdan zarar eden kanalın uydu yayınını bitirme kararı aldı. GS TV artık dijital platformlarda taraftarın karşısına çıkacak. GS TV kapandı mı, GS TV neden yok?
GS TV KAPANDI MI?
Sarı-kırmızılı yönetim, her yıl maddi açıdan zarar eden kanalın uydu yayınını bitirme kararı aldı. GS TV artık dijital platformlarda taraftarın karşısına çıkacak. Önümüzdeki dönemlerde GS TV'nin YouTube ve mobil uygulamalardan da yayınlanması planlanıyor.