GS TS maçı ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik derbi müsabakası öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? GS TS maçı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...